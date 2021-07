A pesar de los intentos de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, Beatriz, finalmente no ha podido ser y no se ha encontrado el cadáver de Tomás Gimeno ni el de la pequeña Anna. A pesar de ello, desde las red social que se creó como portavoz de la familia han querido compartir un mensaje de agradecimiento.

"Por eso, cuando les pedimos firmar en change.org para que el buque Ángeles Alvariño no cesara la búsqueda confiábamos en que estuvieran con nosotros, pero una vez más, superaron nuestras expectativas. No ha podido ser y Anna y Tomás no han aparecido, pero Beatriz como ya ha dicho, agradece muchísimo la gran labor que han desempeñado la guardia civil, la tripulación del barco y los tantos profesionales que han ayudado en esta búsqueda. Además, entiende que se ha hecho todo lo que se ha podido y que gracias a ese gran trabajo al menos se supiera la verdad".