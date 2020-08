Las claves del método Konmari: cambia tu estilo de vida

Método Kondo: terapia para tu armario

El armario es uno de los espacios de almacenaje en los que más objetos inútiles acumulamos. Los ‘por si acaso’, las prendas de temporada que no hemos vuelto a usar, ese pantalón que no nos sirve pero que guardamos con la esperanza de poder volver a usar algún día... Hay ropa que no hace sentir incómodos e incluso culpables, bien porque nunca la usamos, bien porque no nos gusta y sentimos que en su día gastamos dinero inútilmente en ella, bien porque verla nos recuerda que ya no nos sirve, bien porque nos hace revivir momentos tristes o negativos... Los motivos son muchos, pero la solución es idéntica: deshacernos de ella sin piedad. No todo el mundo está de acuerdo con estos métodos y los hay que apuestan por ser un desastre como beneficio para aumentar la credibilidad y la resiliencia.