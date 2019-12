Metro advierte: ojo con los peligros de las escaleras mecánicas cuando vas con niños

Metro de Madrid ha lanzado un aviso en las redes sociales con una imagen muy gráfica, la de una zapatilla enganchada y ha alertado de las precauciones que se deben tener con los niños en las escaleras mecánicas . Los pequeños deben ir siempre agarrados de la mano, o en brazos, si son pequeños. A la hora de salir de las escaleras mecánicas la Federación Empresarial Española de Ascensores da algunos consejos claros. Lo primero es l evantar un poco el pie al final del recorrido para evitar que se enganche el calzado, no saltar ni correr al salir, ir siempre agarrados al pasamanos, hasta el final del trayecto. No solo en España hemos visto casos de accidentes en escaleras mecánicas. Fuera de nuestra fronteras han provocado muertes o sucesos dantescos.

Antes de subirte a una escalera, siempre hay que comprobar que el sentido de la marcha es el correcto e identificar dónde se encuentran situados los pulsadores de emergencia. No siempre se cumple pero tiene sus riesgos. No se puede un sentar ni el pasamanos (y esos juegos los vemos todos los días) ni sentarse en los escalones. Si la escalera tiene arranque automático, debes prestar atención al pisar y agarrarte al pasamanos. No es bueno situarse demasiado cerca de la balaustrada o barandilla.