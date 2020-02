Miedo al agua y al aire en Zaldibar: "Tengo un bebé de 15 días y no he salido de casa"

Los habitantes de las zonas afectadas tienen miedo al agua y al aire. Ven cómo a sus hijos se les ponen los ojos rojos, les pica la garganta. Temen que no se les esté contando toda la verdad. En la asamblea informativa de Ermua se escucharon preguntas incómodos. Dudas y reproches que reflejaban la enorme preocupación que existe en las localidades cercanas al vertedero de Zaldíbar. Hasta 200 vecinos tuvieron que quedarse fuera y seguir la asamblea desde una pantalla en la calle dónde se desplegó, además, una pancarta que mostraba el temor de la población.

Tampoco nadie se fía del aire que respira.“No me han convencido de nada, mucha palabra pero pocos hechos” comenta una vecina. La alarma de contaminación se ha activado hasta en la Escuela de Ingeniería de Eibar: recomiendan no acudir ni embarazadas ni mujeres lactantes, “Me iré unos días fuera” dice una”, “mi bebé tiene 15 días y solo salgo de casa para ir al médico” dice otra. Y son solo algunos de los testimonios de las madres que han dado a luz en este último mes en la ciudad.