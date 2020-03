Alfonso, el terror a perder a una madre indefensa en una residencia sin poder decir adiós

Desde que empezó el coronavirus Alfonso sí que no olvida, a su madre, y llama y llama. Y de repente, este miércoles, le contestan. Hay un residente y un trabajador que han dado positivo. Y llega el miedo. En una entrevista a Uppers, Alfonso no puede evitar que se le quiebre la voz, más cuando el goteo de muertes de mayores que mueren solos no cesa. El dolor de un hijo al no poder ver a su madre en este trance, solo pensar en no despedirse… Hay que vivirlo y sufrirlo. "¿Qué puedes imaginar que está pasando en nuestra residencia?", se pregunta una y otra vez.