Una niña de 10 años graba el momento en el que una mujer apuñala y ahorca al perro de un vecino

Unade 58 años, cuya identidad no ha trascendido, fue grabada por una niña de 10 años en el momento que asesinó al perro de su vecino, identificado como Jonathan, tras habersecon su mascota en Cayastá, Santa Fe, Argentina. La mujer, que se enfrenta a hasta un año de prisión, apuñaló al animal repetidamente antes de, según Daily Mail

“Nunca imaginamos este final y necesitamos que esta mujer esté en prisión. No tiene razón en la cabeza. No se puede ser tan cruel con un animal, más ante menores, y salir impunemente de esto. No sé qué otra prueba se necesita cuando se la ha grabado haciéndolo”, señaló Jonathan.