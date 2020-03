"Han soltado a un monstruo en Vecindario", la madre de Yeremi Vargas habla tras la salida de El Rubio

Aunque durante años ha sido el principal sospechoso, la Guardia Civil no ha podido presentar pruebas concluyentes que le relacionen con el caso Yeremi Vargas que fue archivado por falta de pruebas en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.

Para la madre de Yeremi saber que Antonio Ojeda ha sido puesto en libertad genera “una inquietud enorme” en la familia y en los vecinos. En su opinión, “miente, también con la desaparición del otro niño por el que fue juzgado” y por el que ha cumplido cinco años de prisión que terminan hoy. “Lo mismo hace con mi hijo”, subraya. Dice que “él no sabe nada”, después de haber confesado su vinculación con el caso a otro de los presos de la prisión en la que cumplía condena, ha asegurado Ithaisa.

“Solo espero no encontrármelo por aquí”, ha recalcado, “y por supuesto que no se acerque a mis hijos”, ya que no existe orden de alejamiento contra ellos, “es una injusticia que pueda volver al barrio”, ha añadido.