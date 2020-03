Primeras palabras a su salida de prisión de 'El Rubio', principal sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas: "He cumplido cinco años sin haber hecho nada"

A su salida de la cárcel, el principal culpable de la desaparición de Yéremi se ha parado ante los medios para manifestar su inocencia: "No sé dónde voy a ir. Yo solo sé que no he hecho nada y que me he comido cinco años en la cárcel sin tener la culpa de nada. Yo no sé nada de Yéremi", ha dicho visiblemente nerviosos mientras intentaba hacer una llamada desde una cabina telefónica.