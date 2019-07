Los manteros no piensan abandonar su actividad en Barcelona

Este lunes , a partir de las nueve de la mañana, se ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia policial contra el ‘top manta’ . Guardia urbana, policía portuaria y Mossos vigilan en colaboración. Parece ser que este dispositivo está siendo efectivo, al menos de día, ya que no se ve ni una manta extendida en la calzada, ni un vendedor en las calles de Barcelona.

Los residentes de Barcelona admiten que ocupaban mucho pero no ven que esta sea la mejor solución de echarlos si no otra, como buscar otros sitios para ejercer su actividad. El ayuntamiento celebra el aumento de policías pero piden más. Mientras, los manteros no piensan desistir: ‘’ cada vez que podamos hacer nuestra actividad, lo haremos, sin violencia’’ afirma uno de ellos.