Muere un hombre tras ser lamido por su perro

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, pasó más de dos semanas en el hospital con un largo catálogo de afecciones que incluyen neumonía, gangrena y fiebre de 41 grados. Aunque los primero síntomas que tuvo el fallecido y por los que acudió al hospital fue por indicios parecidos a los de una gripe, fiebre y dificultades para respirar, aseguro el European Journal of Case Reports in Internal Medicine.