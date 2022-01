Muere el torero español Jaime Ostos a los 90 años de edad

El torero Jaime Ostos ha fallecido a los 90 años

Jaime Ostos se encontraba en un viaje en Colombia con su mujer

El torero habría fallecido tras sufrir un infarto

El torero español Jaime Ostos ha fallecido a los 90 años. Según ha informado el programa Viva la Vida, el torero se encontraba en un viaje a Colombia con su mujer, Mari Ángeles Grajal.

Según las primeras informaciones, el torero habría fallecido tras sufrir un infarto.

Ostos, que ha estado durante muchos meses con un estado de salud muy complicado, se encontraba disfrutando de unos días de diversión junto a su mujer, fiel apoyo, y amigos en Colombia. Se encontraba en un momento estable. Jacobo Ostos ha confirmado en llamada telefónica para el programa la triste noticia: "Ha muerto sin dolor, ha sido un infarto cuando se ha despertado".

El joven confesaba cómo han sido estos días de su padre en Colombia: "Han sido unas horas felices, quitando que no me tenía a mí al lado, estaba con su gente. Hasta ayer estaba bailando como bailaba él por bulerías y todo. Mi madre me ha enviado vídeos y fotos... si es que, por fuera estaba muy bien, pero son casi 91 años. Es ley de vida. Lo que lamento es que lo último ha sido un abrazo y le dejé allí hace unos días".

Jacobo se ha enterado a través de una llamada que le ha hecho su madre hace apenas unas horas: "Me he despertado con la noticia hace prácticamente dos horas, no me lo he creído, pensaba que estaba soñando aún. Me ha llamado mi madre, mi tía, Fátima, que es la chica que trabaja en casa... llorando la pobre".

Completamente roto, Jacobo no podía evitar las lágrimas: "Hasta hace 5 minutos ni siquiera se me había derramado una lágrima porque no me lo creía, pero ya cuando te empieza a llamar gente pues ya es cuando te das cuenta".

Jaime Ostos anunció su retirada de los ruedos en 1974

Jaime Ostos Carmona nació en Écija (Sevilla) el 8 de abril de 1931. Al principio decidió comenzar los estudios de aviación civil, que finalmente abandonó para dedicarse a su vocación: ser matador de toros. Así, tomó la alternativa el 13 de octubre de 1956 en Zaragoza teniendo como padrino a Miguel Báez 'El Litri' y a Antonio Ordóñez como testigo.

Su confirmación fue en la plaza de Las Ventas de Madrid el 17 de mayo de 1958, en la Feria de San Isidro, con el padrinazgo de Antonio Bienvenida y Gregorio Fernández como testigo. Durante el año de 1962 fue el torero con más corridas del escalafón. Además, se vistió de luces un total de 79 tardes, empatando en número con Diego Puerta.