Muere Jordi Cussà, el escritor que reflejó el impacto de la heroína en los 80, a los 60 años

Además, habló abiertamente de su experiencia propia con las drogas y las etapas que pasó : "La segunda para mí empezó de verdad cuando decidí desengancharme porque me enamoré de una chica que no fumaba ni porros".

También habló abiertamente de su diagnóstico como portador del VIH: " Me dijeron que era portador del VIH, lo que entonces significaba que te podías ir a la puerta del cementerio y que dejabas de formar parte de la sociedad”.

Cussà ya tenía acabada su última novela , según recoge la Vanguardia. 'Les muses', sería su novela que se publicaría a fecha póstuma. Su director editorial ha confirmado que está acabada pero que todavía no tiene fecha de publicación.

Sobre Les muses, ha explicado en los planes que tenía con el autor: "Habíamos quedado para vernos la próxima semana. Personalmente, trabajar con él es de lo más bonito que me ha pasado. No he conocido a nadie para quien la literatura fuera tan exageradamente el motor de su vida", asegura.