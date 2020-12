Muere la Miss Mundo Norma Cappagli tras ser atropellada por un autobús

El conductor del autobús, detenido

Norma Capaggli ganó la corona de Miss Mundo en Londres tras ser elegida Miss Argentina en 1960. A pesar de ello, la modelo retirada, destacaba en una entrevista con el medio argentino que su imagen no había sido relevante en su vida. “Nunca le di importancia al título porque la belleza de una persona no se mide por el aspecto físico, sino del interior. Jamás me aferré a la imagen”, expresaba.