Cayetano y Francisco, ante la muerte de Riverita: ""Hoy en el cielo están de suerte"

Sin embargo, no ha sido hasta esta madrugada, dos meses después de reencontrarse con Kiko, cuando "Riverita" ha fallecido. Así lo ha confirmado esta madrugada a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram José Antonio Canales Rivera , que mantenía una estrecha relación con su tío.

La buena noticia es que, antes de fallecer, se ha despedido de este mundo viendo cumplido el deseo de su hermano Paco, que no era otro que ver a sus tres hijos juntos y unidos. Lo cierto es que podemos decir que después de años con diferencias y con malos entendidos, Fran, Cayetano y Kiko han encontrado el puente para unirse e ir a por todas juntas: la herencia de su padre.

Esta mañana, Francisco ha querido dedicar a tío unas emotivas palabras de despedida en su cuenta de Instagram, en las que ha dejado patente el cariño que sentía por el hermano de su padre. "Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tu como siempre haciendo las cosas tuyas les has hecho esperarte. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte", ha confesado, afectado, el exdiestro.

" Hoy en el cielo están de suerte... "Mi edad es mi sabiduría ", decía. En su tarjeta de visita un sin fin de oficios, 'Torero' del que más se enorgullecía. Tocado con la varita de Dios para ser un genio pero de chalado no tenía nada, lo suyo era otro tipo de delirio, otro tipo de locura. Apasionado de los toros, amante de la risa, capaz de volar y de hacerte soñar desde una silla. Su vida en un folio sería trazos de colores, flores, estrellas, la luna... El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias tío José por haber existido en mi vida. Te voy a echar de menos pero tu recuerdo será mi sonrisa. Te quiero tío José, nos vemos en la otra orilla...". Con estas palabras tan desgarradoras y a la vez preciosas, Cayetano Rivera ha hablado alto y claro en redes sociales sobre el fallecimiento de su tío Riverita. Y es a pesar de que sabían el delicado estado de salud de José, siempre es una tristeza que una persona como él se vaya de este mundo.

Con estas palabras, el colaborador de Sálvame ha querido homenajear a su tío José, quien siempre estuvo ahí para todos sus sobrinos. Canales nos ha confesado que falleció en la noche de este jueves: "Fue anoche a las 11 de la noche, yo he estado viajando toda la noche porque ayer estaba en Madrid y hasta ahora que me he podido medio organizar".