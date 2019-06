Las desgarradoras palabras de la mujer de Reyes: "Te llevas mis ganas de vivir"

“Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas.. Hoy tengo que despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos.. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue”, ha escrito en una desgarradora publicación

“Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi”, ha escrito.