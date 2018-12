El sueño seguro, clave para evitar el Síndrome de Muerte Súbita en los bebés

La principal diferencia, según Isabel Romero, es que en SMSL “se hace un diagnóstico de exclusión” . En cambio, “todo aquello por lo que se encuentra una causa, por definición, no es una muerte súbita del lactante. Es una muerte súbita, repentina, inesperada pero no se puede catalogar como síndrome de muerte súbita del lactante”.

La doctora Romero advierte de la importancia de diagnosticar bien estos fallecimientos para que la estadística sea fiable: “Un factor importantísimo es que no siempre se efectúa todo lo que determina la muerte por el síndrome: la exploración, la historia... A veces no se llega a hacer la necropsia, porque los padres no lo autorizan, o no se da la investigación judicial del lugar donde han ocurrido los accidentes”.