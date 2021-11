Este accidente no es un caso aislado , ya que la Fundación iO ha revelado que desde 2008 estas prácticas han matado a 379 personas, una muerte por semana, la mayoría de ellas por caídas desde alturas, medios de transporte y ahogamientos.

Su marido se ocupó entonces de los perros, pero cuando se volvió para buscar con la mirada Snoeks ya no estaba ahí. "Acababa de desaparecer . Debió de suceder en menos de cinco segundos", aseguró el esposo. "No vi ni escuché nada. Sin crujidos ni gritos. Miré hacia arriba y solo vi polvo. La llamé aunque sabía que era inútil. El abismo tenía varias decenas de metros de profundidad ", explicó.

Jannsen se apresuró en ese momento a pedir ayuda a un hotel cercano para que llamasen a los equipos d emergencias (en el acantilado no había cobertura), pero fue imposible hacer nada por la vida de la joven belga. "El equipo de rescate no pudo encontrar a Zoe de inmediato. Luego me dijeron que lamentablemente estaba muerta".