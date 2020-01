Vende a su marido por 15 euros a su amante al estar cansada de sus infidelidades: "No quiero las mismas molestias"

Al ver que no regresaba a su domicilio, Edna Mukwana se puso en contacto con la amante de su marido y le pidió que, al menos, le enviase 17 euros para compensar las molestias ocasionadas durante esos días. Sin embargo, la mujer que estaba con su marido decidió entregarle 15 euros .

Con el dinero que recibió por la operación, Edna Mukwana quiso comprarle ropa nueva a sus hijos por Año Nuevo. Además, ella misma ha confesado que la decisión es irrevocable y que no piensa volver con su exmarido: "No puedo. No quiero entrar al nuevo año con las mismas molestias de 2019".