“Me voy a morir mamá”: el caso del niño de 10 años que se clavó un pincho de cocina en la cara

“Xavier tenía que estar tranquilo para quitarle el pincho, porque si se ponía ansioso o nervioso y comenzaba a moverse, podría moverlo y le causaría lesiones importantes que no había sufrido”. Pero, según el especialista, el niño demostró ser “extraordinariamente resistente y valiente ” y no le importó esperar unas horas más.

¿Y por qué sobrevivió? Porque el pincho no alcanzó los principales vasos sanguíneos. Y aunque parecía que la suerte estaba de su lado, retirar tal elemento iba a resultar peligroso. Incluso había una dificultad añadida: el pincho no era redondo, como suelen ser, era cuadrado y tenía bordes afilados. Y no podían torcerlo, tenía que salir totalmente recto para que no causara ningún problema.