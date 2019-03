Una nueva bebida sin alcohol "emborracha" y no "deja resaca"

es el nombre con el que han denominado a estael grupo de expertos a cargo de la investigación, que reúne losperoproporcionar. Los efectos de una persona que consume alcohol con frecuencia y no lo hace en un mes son positivos tan solo a corto plazo. Entre ellos, se encuentran una mejora en la calidad de sueño, la hidratación en la textura de la piel y bajada de peso.

Esta bebida aún no ha sido comercializada al no haber pasado una serie de pruebas de seguridad, de forma que solo han podido acceder a esos efectos "positivos" Nutt y otros científicos del mismo proyecto. Para ello, han probado la bebida junto a "muchos compuestos posibles, para tratar de encontrar cuál es más probable que funcione. Sería deshonesto gastar millones de libras en algo cuando no tienes idea si hace lo que quieres”.