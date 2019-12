El Supremo confirma el derecho a cesta de Navidad en una empresa que la suprimió en 2013 para reducir costes

Según la sentencia hecha pública este lunes por la Sala de lo Social de este órgano, la supresión por causa excepcional en una anualidad concreta del envío de la cesta, lo que no fue combatido por la parte social de la empresa, no elimina el derecho a la misma. En el caso de Fujitsu, la cesta no se remitió en el año 2013 alegando un plan de reducción de costes, lo que no fue impugnado por los sindicatos, que sí reclamaron la reinstauración del envío a partir de 2014.