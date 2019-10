La obsolescencia prematura, el problema que desde Europa quieren erradicar

En la otra cara de la moneda los empresarios cuyos negocios se dedican a hacer reparaciones, los hermanos De Pablo tienen un comercio especializado en reparar principalmente electrodomésticos. Hoy, nos enseñaban un molinillo de café que fue comprado hace más de 45 años y que han podido reparar, por otro lado, mostraban una batidora moderna por la que no pueden hacer nada. Esto se debe a que la batidora está fabricada de forma hermética, por lo que no pueden repararla sin romperla. Además, declaran que las reparaciones no suelen salir rentable al cliente, al coste de la pieza que normalmente hay que reponer, hay que sumarle la mano de obra y el IVA, lo que hace que los consumidores se decanten por desechar su antiguo electrodoméstico y comprar uno nuevo.