Cómo sobrevivir a la temida operación salida: consejos de seguridad vial

No obstante, buscar la seguridad en carretera ha de empezar desde uno mismo, máxime en el periodo más importante del verano en cuanto a movimientos de vehículos se refiere, con viajes vacacionales largos, donde es imprescindible no tomar riesgos innecesarios.

Además del uso del cinturón de seguridad ; el casco en el caso de las motos; respetar los límites de velocidad ; no consumir alcohol o drogas ; y no distraernos con el móvil cuando estamos al volante, hay muchos otros aspectos relacionados con la seguridad vial a los que tenemos que atender.

Revisar los elementos mecánicos del coche

Por evidente que resulte, muchas veces lo pasamos por alto, pero es imprescindible, indica Luis Montoro, revisar los distintos elementos de nuestro coche antes de viajar: luces, correas, niveles, amortiguadores, frenos y neumáticos . Estos últimos son especialmente importantes, dado que “su deterioro o mal inflado puede provocar un reventón, aumentar el desgaste, afectar a la adherencia e incluso al consumo”. En este sentido, advierte, lo aconsejable es “ ir a un taller mecánico profesional a hacer una revisión antes de iniciar un largo viaje”. No se nos puede olvidar, en cualquier caso y ante cualquier imprevisto, tener los triángulos de señalización y el chaleco reflectante .

Llevar un duplicado de las llaves

Descansar adecuadamente antes del viaje

No se ha de empezar nunca el viaje si no se ha descansado adecuadamente o si no se tiene previsto compartir las horas de conducción con otra persona, subraya el experto en seguridad vial, precisando que “a la fatiga que ya tenga uno se le añadirá rápidamente la que se deriva de la propia actividad de conducir”.