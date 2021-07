La delegada del Gobierno ha reconocido que las imágenes emitidas no son buenas, y demuestran que hay gente que no ha entendido que la pandemia no ha terminado, que no se tiene que producir aglomeraciones sin medidas de seguridad. Por supuesto vamos a seguir implementando dispositivos de refuerzo para impedir que se produzcan situaciones que pongan en peligro a todos", ha advertido.