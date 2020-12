Los otros escándalos de Rafael Amargo, detenido por delitos de organización criminal y tráfico de drogas

"Soy bisexual, ni maricón ni gay"

La cosa no fue a mejor cuando quiso matizar esas palabras días después. "A mí no me gusta que a nadie le llamen maricón porque es una palabra despectiva y creo que un maricón es un terrorista, un pederasta, un hijo de puta , un ladrón, alguien que haga algo mal", señaló, provocando la reacción inversa a lo que, seguramente, él esperaba.

Polémica con GH VIP

"Cumplir con la palabra y no inventar excusas y sobre todo prejuicios. ¿De verdad que siendo referentes de un programa RECHAZÁIS – DISCRIMINÁIS a personas? , ¿Qué pasa, ellos no conviven?, ¿No contáis con ellos como seres aptos?", escribió el bailarín en sus redes.

Portada de Interviu

Un escandaloso Carnaval de Tenerife

En 2007, dirigió la gala de la elección de la reina del Carnaval de Tenerife y no sin polémica ya que no supo captar el espíritu del carnaval de la isla. A tanto llegó el asunto que el gobierno local puso el caso en manos de sus servicios jurídicos para que buscaran la fórmula legal de no abonar una parte "importante" de dinero al artista, que ya en la previa había desatado las críticas en Tenerife al anunciar antes de la gala que no quería "gordas" en el espectáculo.