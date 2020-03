La paciente ingresada grave por coronavirus en Navarra tiene también la gripe B

La mujer , de 39 años , se encuentra estable dentro de la gravedad , y es el primer positivo por coronavirus que se ha registrado en Navarra . La paciente había viajado recientemente a Bélgica aunque por el momento no se puede determinar en qué lugar se infectó. Otra persona residente en Álava con una relación social con la paciente y que también había viajado a Bélgica ha dado también positivo y está siendo tratada en Álava.

Así, ha planteado que "pongamos las cosas en su justa medida, no se trata de frivolizar ni de decir que aquí no pasada nada, es una epidemia que lógicamente nos preocupa y nos ocupa, pero no más allá, está funcionando todo como tiene que funcionar, tenemos un sistema sanitario y unos profesionales, como se está demostrando estos días, a la altura de lo que se merece nuestra comunidad, y tenemos que estar con la tranquilidad de que los expertos y las autoridades sanitarias son los que tienen que informar continuamente".