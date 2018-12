Un padre se duerme en el sofá junto a su bebé y al despertar descubre que ha muerto

Los esfuerzos de los doctores por reanimarle fueron en vano. El pequeño Karson, de solo siete semanas, murió en una tragedia descrita como ‘la pesadilla de cualquier padre’. David Hulley, un joven de 25 años, se quedó dormido su pequeño en el sofá y al despertar descubrió que algo iba mal. Después de que llevasen al bebé al hospital, los médicos solo pudieron certificar su muerte por circunstancias que no han podido explicar.

Aunque fue trasladado al hospital, allí no pudieron sino confirmar su muerte.

De acuerdo a su versión, el pequeño estaba sobre su brazo, y él no llego a tumbarse completamente. Inmediatamente nada más despertar se dio cuenta de que “algo no iba bien” al ver el tono de piel que había adquirido el pequeño.

Tras comprobar que no se movía, salió corriendo a avisar a su pareja, Beverly, y esperándose lo peor, rápidamente llamaron a una ambulancia.

Según los médicos, no es posible determinar la causa exacta del fallecimiento del pequeño, y de acuerdo a sus informes, el juez de instrucción ha concluido que “Karson murió de forma repentina sin ninguna explicación”.

“Era muy pequeño para su edad, pero no tenía heridas aparentes ni marcas. Estaba perfectamente normal; tenía signos de un resfriado común, pero estaba bien hasta que murió”, ha declarado la especialista en patología Melanie Newbold, quien ha recalcado, no obstante, que dormir en una cama o en un sofá puede tener ciertos riesgos “aunque no siempre sepamos por qué”.