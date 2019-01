Padre de Mari Luz Cortés: “Julen, desde el pozo tan oscuro donde estás metido, el PP y España entera están contigo”

Cortés ha exigido que no se derogue la prisión permanente revisable porque "no está para castigar" sino para "defender a los más indefensos ante aquellos violentos que los asesinan", entre ellos, los niños, los ancianos y las mujeres.

"Inhumanos es ver a los criminales en la calle"

"Dicen que la prisión permanente revisable es inhumana y degradante pero más inhumanos es ver a los criminales en la calle", ha confesado Cortés que critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no hacer ninguna propuesta "apropiada" que sustituya la prisión permanente revisable.

El padre de la niña de cuatro años asesinada se ha dirigido al "feminista" Sánchez para pedirle que "retire el recurso de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable que hay en el Tribunal Constitucional" ya que se lo exigen "los españoles, el PP y las víctimas". "No hay derecho a tener que sufrir esta vergüenza de ver a los criminales en la calle, eso sí que es inhumano y degradante", ha reiterado.

La madre de Sandra Palo

Por su parte, la madre de Sandra Palo, Marimar Bermúdez, ha pedido al "futuro presidente de España", Pablo Casado, que no se olvide de meter en su agenda social la reforma de la ley del menor, para que "no salgan impunes" de sus delitos, que hoy en día "no son condenas sino faltas".