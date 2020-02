El padre de Marta del Castillo se da de baja en Vox

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha anunciado a través de Twitter que se ha dado de baja como militante de Vox por "cosas" que no le gustaron "políticamente hablando". Su anuncio llega un día después de que se conociera que la familia ha solicitado que se reabra la investigación por la muerte de Marta y se impute a Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, como autor del asesinato.

"Estos días han sido duros, unido a que hace muy poco fuera el aniversario del asesinato de mi hija y lo que ha salido publicado, también anteriormente hubo cosas que no me gustaron políticamente hablando. Os diré que hace una semana me di de baja en el partido que militaba", ha escrito Del Castillo en un mensaje en su cuenta de la citada red social.