"No, no puedo...": el padre de Tomás Gimeno destrozado y su novia y sus amigos aún incrédulos

La desaparición de Tomás Gimeno ha dejado destrozado también a su entorno, incrédulo

Su novia, que quiere mantenerse al margen, reconoce que está fatal y niega haber recibido dinero alguno

Su padre no puede ni hablar, su hijo era su mano derecha en casi todo y sus amigos no se pueden imaginar que hiciera daño a las niñas

"No puedo, no". El padre de Tomás Gimeno es incapaz de hablar con la reportera de El Programa de Ana Rosa. No tiene fuerzas, dicen lo que le conocen que contemplan a un hombre destruido, que no habla, que ha visto cómo su mano derecho en todo, su hijo, ha desaparecido. Ha hecho algo inconcebible para todos los que le rodean. Nadie lo entiende.

La madre de las niñas se agarra también a una idea: Tomás Gimeno no aceptaba en modo alguno la nueva relación de la madre, incluso en los mensajes a esta le reprochaba que había perdido cualquier control en la vida de las pequeñas y que eso la daba ganas de irse fuera. Incluso a otro continente. Beatriz sigue agarrada a la idea -una forma más de resistir- de que Tomás no sería capaz de hacer daño a las niñas para hacérselo a ella. La familia y los amigos de Tomás Gimeno se enfrentan a un precipicio emocional parecido porque la investigación no avanza, las posibilidades se reducen y la idea de que algo malo haya ocurrido con las pequeñas y Tomás no se concibe. La actual pareja del joven ha negado haber recibido dinero y ha señalado que toda la información que ella posee ya la conocen los investigadores. No quiere ser pública, pero mella también sufre el calvario de una ausencia.

La novia de Tomás: "Estoy fatal"

“Sí, estaba con él en el momento en el que desapareció. Estábamos juntos. Le conozco desde hace cuatro años. Yo estoy fatal… fatal. Me duele mucho todo lo que ha pasado. Tengo que pasar todos los días por delante de mucha gente que me conoce. Yo tengo mi vida y estoy muy molesta por todo. He tenido muchos problemas por culpa de esto. Sólo quiero desaparecer, igual que ha hecho él”, dice la que era la nueva pareja de Tomás en declaraciones a Telemadrid. "La Guardia Civil registró el centro en el que trabajo un día después de que desapareciera, no porque pensaran que estaba aquí, sino porque tenía relación con él”.

Un amigo de las manos: "Seguro que está arrepentido se le ha ido de las manos"

Uno de sus mejores amigos, Toni, mostraba en El Programa de Ana Rosa las mismas ideas que Beatriz, la madre de las pequeñas. "Sabemos que Tomás es incapaz de hacerle nada a sus hijas. Es cuestión de tiempo que él se de cuenta que lo que ha hecho no tiene sentido. Es cuestión de tiempo que vuelva con las niñas o que la Guardia Civil, la policía o las fuerzas de seguridad den con él". Toni no quiere pensar en el peor, una posibilidad que los investigadores no descartan. "Cien por cien estará arrepentidísimo y estará viendo que esto se le ha escapado de las manos".