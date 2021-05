Tomás Gimeno llevaba en la barca un cinturón de plomos que ha desaparecido y buscarán en el mar con el ancla

El sonar del barco oceanográfico Alvariño podrá detectar el eco de un cinturón de plomos que falta de la barca de Tomás Gimeno y el ancla con la cadena que pudo utilizar para lastrar . Los investigadores han comunicado a los equipos de búsqueda que el padre de Anna y Olivia llevaba un cinturón de plomos de buceo en la lancha que no ha sido encontrado. Ellos piensan que pudo utilizarlo para lastrarse cuando regresó al mar después de cargar el teléfono móvil.

Según esa cronología, Tomas habría utilizado el ancla y la cadena para lastrar los bultos tipo petates que llevaba en la barca en la primera salida a las 21.30, y el cinturón de pesos lo habría usado para lastrarse él de madrugada. Los investigadores tienen la seguridad de que Tomás llevaba los petates cuando salió a las 21.30 al mar y no los llevaba cuando regresó a las 23.30 porque el servicio Marítimo revisó su lancha. Lo pararon pensando que podría llevar droga, y en la barca no había nada. La lancha no tiene camarote y es imposible esconder todos los bultos que cargó en la dársena y captaron las cámaras del puerto.