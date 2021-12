Los padres de Marta del Castillo regalarán a Carcaño el piso del crimen si confiesa dónde está el cuerpo

Los padres de Marta del Castillo están desesperados por encontrar el cuerpo de su hija y así poder descansar en paz. 12 años después del crimen, la familia de Marta todavía no ha resuelto muchas incógnitas sobre el asesinato de su hija, y lo más importante, no han podido encontrar el cuerpo de su pequeña.

Según recoge el diario, los padres de Marta habrían comprado este piso después de que durante varios años la vivienda, ubicada en la calle León XIII, no tuviera salida en el mercado al ser conocido por el lugar donde ocurrió el trágico asesinato de la joven sevillana.

Para el padre de Marta, la séptima versión que ha aportado Miguel Carcaño sobre lo ocurrido es la que realmente sería verdad, y no cree que él fuese el asesino : "Para mí es la más lógica, porque desde un principio Miguel ocultaba y encubría a alguien" , detalla su padre.

Así, Antonio no cree que Miguel Carcaño sea el asesino de su hija: "No creo que tuviera intención de hacerlo, creo que ocurrió en un momento en que mi hija no debía estar allí, una pelea entre hermanos", asegura.