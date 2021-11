Antonio, el padre de Marta del Castillo, no cree que Miguel Carcaño sea el asesino de su hija

12 años después del crimen la historia sigue sin resolverse, con siete versiones distintas del asesino confeso y el cuerpo de la joven sin aparecer. Para su padre, Marta no está en el río. "Mi intuición me dice que está entre la carretera de Rinconada, en Majaloba o la Algaba, o en Camas", explica en una entrevista concedida a La Voz de Galicia. "Casi con toda certeza tiene que estar por ahí, pero no puedo decir más nada".