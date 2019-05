El mea culpa de los padres: saben que pasan menos tiempo con sus hijos y que eso se paga

Comer y cenar en familia, vital

Sorprendentemente, al menos, siete de cada diez padres afirma que ha logrado establecer un horario que le permite comer en familia. Es en Comunidades como Extremadura, Baleares y Murcia las Comunidades en las que esta realidad es mayor. El tiempo que se pasa en la mesa se considera vital, por parte de los expertos, que creen que sigue siendo un momento para poner cosas en común y fomentar la unidad familiar. Eso si los móviles y la televisión no se convierten en el centro de atención. El móvil fuera de la mesa es lo más recomendable, lo de apagar la televisión ya es para nota. Pero es cierto que las familias españolas reconocen que la comida dura entre 15 y 29 minutos y solo un 32% lograr que se prolongue (en muchos casos por motivos laborales) más allá de los 45.

El estudio, basado en entrevistas a más de 2.000 padres y madres con hijos hasta los 10 años, revela que el 27% de los padres y madres españoles solo realiza actividades con sus hijos uno o dos días entre semana. Según este mismo análisis, el 7% no realiza actividades con sus hijos ningún día entre semana. Grave. Aunque durante los fines de semana aumenta el tiempo que les dedican, entre semana el 40% de los padres y las madres encuestados realizan actividades con sus hijos todos los días de lunes a viernes, mientras que el 26% afirma hacerlo entre tres y cuatro días.

Ellos dedican menos tiempo a los hijos

El estudio también señala diferencias entre los progenitores. En líneas generales, los padres son quienes perciben en mayor medida (41%) que no dedican suficiente tiempo a los niños y niñas en comparación a las madres (27%). De hecho, de promedio, entre semana, la madre hace más actividades con sus hijos que el padre. Una clara diferencia se produce cuando la pareja se rompe. El 42% de los separados o viudos afirma que no prestan el tiempo necesario a sus hijos, frente al 32% de los solteros y 33% con pareja.

Los niños, sí, prefieren jugar con sus padres a cualquier otra actividad. Para el 62% de los niños españoles jugar con sus padres y madres se encuentra entre sus actividades preferidas, junto a jugar con juguetes (74%), o con sus amigos (72%), por delante de interactuar con el teléfono móvil (25%), jugar con videoconsolas (24%) o ver la televisión (58%). Aunque no nos lo creamos, no siempre es lo mejor dejar al niño el móvil para que no moleste. Pero ojo, la tendencia puede cambiar porque amigos y móvil ganan terreno.