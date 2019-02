Padres peligrosos o no aptos para sus hijos: Cuando toca a los jueces decidir

El padre 'peligroso' siempre es 'no apto' pero un padre puede ser “no apto” para ostentar la custodia de un menor por meras razones logísticas (por ej. porque viaja mucho por motivos laborales o porque vive en el extranjero y no se les concede la custodia) pero serían plenamente capaces de ejercerla si las circunstancias fueran diferentes, porque no son peligrosos para sus hijos