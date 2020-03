El pangolín vuelve a ser sospechoso de propagar la pandemia del coronavirus

En el estudio, publicado en 'Nature', se admite que ese grado de similitud no es suficiente para asegurar que este pequeño mamífero salvaje es sin duda el origen del brote, pero sí que demuestra que el pangolín es, junto al murciélago, huésped de estos virus . Por tanto, recomienda prohibir de inmediato su venta en los mercados de animales salvajes para disminuir el riesgo de potenciales transmisiones del virus a las personas.

No es la primera vez que el pangolín resulta sospechoso de estar detrás del nuevo coronavirus. El pasado 7 de febrero también un equipo chino publicó un estudio aseguraba que habían hallado en un pangolín un genoma de coronavirus con un 99% de similitud con el patógeno detrás de la Covid-19. No obstante, unas semanas después se tuvieron que retractar, porque la similitud no era del 99% sino del 90%, un porcentaje insuficiente para afirmar que este animal es el origen de la pandemia.