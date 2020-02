El 22 % de las parejas discute por motivos económicos aunque no se separan por ello

Organizar la economía en pareja no es una tarea sencilla, especialmente cuando se empiezan a adquirir responsabilidades financieras conjuntas como la compra de una casa, el consumo a crédito o la inversión en un nuevo vehículo.

El dinero no solo separa, también une

A pesar de que la gestión de las finanzas del día a día en pareja no es tarea sencilla, el dinero también se ha convertido en un pretexto para no poner fin a una relación afectiva. Prueba de ello es que el 14 % de los encuestados asegura mantener su relación, no por amor, sino por su situación financiera.