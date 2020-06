Más de tres millones de marroquíes no podrán ver a sus familiares por la cancelación del Paso del Estrecho

Marruecos ha decidido suspenderlo por la crisis del coronavirus

Más de tres millones de marroquíes no podrán ver a sus familiares este verano por la suspensión del habitual Paso del Estrecho debido al coronavirus.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado respeto máximo a la decisión del Reino de Marruecos de suspender la Operación Paso del Estrecho (OPE), apuntando que ha sido "acertada" y basada en la "prudencia" que todos tenemos que tener.

Moreno ha puesto en valor la "prudencia" en la que se ha basado la decisión del país vecino, puesto que estamos hablando del mayor tráfico y confluencia de personas procedentes de distintos países europeos hacia el norte de África, más de 3,3 millones de personas y unos 700.000 vehículos, que concentran en los puertos gaditanos de Tarifa y Algeciras.

Para el presidente, ante una pandemia mundial que está creciendo, con un nuevo epicentro en el continente americano, no "parece razonable en estas circunstancias que ese paso se produjera".

Moreno ha reconocido el derecho de esas personas a pasar sus vacaciones en sus países de origen y poder ver a sus familias, lo que llevó a la Junta a demandar al Gobierno central que, en el caso de que la OPE se produjera, todo "estuviera minuciosamente organizado para que hubiera las máximas garantías sanitarias para los andaluces, para España y para el Reino de Marruecos", teniendo en cuenta el retorno de esas personas a Europa.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha indicado sobre el anuncio por parte de Marruecos de que este verano no habrá Operación Paso del Estrecho que "hay que entender la declaración de Marruecos en su plenitud" porque "no es que no se vaya a hacer, es que no se va a hacer como se ha venido haciendo en estos últimos 32 años por la mismas fechas".

Así, en declaraciones a los periodistas en Huelva, García se ha referido a la reapertura de la frontera --que aún no se sabe cuándo se hará-- indicando que el Gobierno de España "lo tiene todo preparado" para que "en el momento en el que Marruecos diga que se abren las fronteras se pueda desarrollar con normalidad".

En este sentido, ha subrayado que la colaboración de la Junta de Andalucía es "necesaria" y ha indicado que le sorprenden "un poco" las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras conocer la decisión anunciada por el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita.

De este modo, y sobre los pasos llevados a cabo entre ambos gobiernos, García ha subrayado que el presidente de la Junta ha estado "absolutamente" informado de todo por parte del Gobierno de España".

La APA estima que la cancelación de la OPE tendrá un impacto de unos 3,5 millones

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha trasladado que la cancelación de la operación paso del Estrecho (OPE) tendrá un impacto económico negativo de unos 3,5 millones de euros por la pérdida de operaciones navieras con el norte de África, lo que supone un 60 por ciento de la facturación anual por embarque de pasajeros en Almería.

En declaraciones a los medios, el presidente de la APA, Jesús Caicedo, ha indicado que aún no se ha recibido comunicación oficial sobre la suspensión de la OPE así como la situación de las fronteras, cuya apertura no se ha definido. "Si la hay, no se llamará OPE y se llamará de otra manera, pero la gente se va a poder mover", ha observado.

Caicedo ha incidido en que la apertura de fronteras por parte de los países del norte de África implicaría cierto "trasiego" entre países ante la programación de operativas por parte de las navieras, por lo que, en este caso, cree que Sanidad Exterior debería articular algún tipo de protocolo de actuación ante el covid-19.