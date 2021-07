Patrulla nocturna por el centro de Sanxenxo, la labor de los agentes para impedir botellones

Cada noche, patrullas de la policía recorren las calles de diferentes ciudades para evitar botellones , aunque no resulta fácil disuadir y dispersar a quienes se resisten a dejar la fiesta. Un ejemplo está en la Policía Local de Sanxenxo , Pontevedra. Los agentes trabajan a destajo durante la madrugada con el objetivo de que se cumpla la normativa covid .

Si no se cumplen las normas, toca sacar la libreta y hacer una propuesta de sanción. "La gente anda por las calles, no sé si buscando alternativas, pero no quiere ir para casa", concluye al respecto el agente Manuel Parga. Este tipo de celebraciones -los botellones- son ilegales, y pueden suponer multas de hasta 300 euros.