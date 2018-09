Los pensionistas vuelven a la calle: "Viejo, sí; tonto, no"

Los pensionistas se han manifestado de nuevo y han exigido unas "pensiones dignas" para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Desconfían del Pacto de Toledo y quieren que las pensiones se blinden por ley y por la Constitución para asegurarse que suben como el IPC. Aseguran que no van a parar hasta lograrlo porque es su derecho y el de todos los trabajadores. Por eso, para la próxima semana ya hay convocadas dos manifestaciones.

La manifestación convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones reclama la equiparación de las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC). Se han concentrado bajo los lemas: "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" y "IPC es IPC" y han portado pancartas con lemas como "viejo, sí; tonto, no" o "robar al mayor, vileza atroz".

A los jubilados ya no les vale que sus pensiones suban el 1,6 por ciento, porque el IPC ya está por encima de esa cifra, concretamente un 2,2 por ciento. Sin acuerdo político, no queda claro si las pensiones van a subir con el IPC, por eso ahora le exigen compromiso al PSOE, al que reprochan que no ha dado una solución real.