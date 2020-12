Las terapias con perros han demostrado una eficacia inusitada en el desarrollo de la sociabilidad . Después de seis meses de confinamiento, las caras de emoción de cinco alumnos de un colegio de educación especial de Barcelona cuando Soul irrumpe en sus aulas no dejan a nadie indiferente.

Con orgullo Héctor nos presenta a su mejor amigo, Kiko, que llegó a su vida hace cuatro años. Aunque como Héctor bien explica lo suyo no fue precisamente amor a primera vista.

“En aquel momento tenía mucho miedo porque nunca había visto un perro tan grande. Al principio no estaba seguro de si me iba a ayudar”, dice Héctor, que sufre TEA (Trastorno del Espectro Autista)

Kiko poco a poco fue haciéndose un hueco en su día a día. “Kiko me ayuda cuando estoy nervioso, agobiado… El viene lo acaricio y se me pasan los nervios y me quedo tranquilo”, explica Héctor.