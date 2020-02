El perro que encontró con sólo oler una chaqueta a una niña desaparecida durante 10 horas

La unidad K-9 de la Policía de Nueva Jersey fue requerida antes de la medianoche del pasado lunes para ayudar en la búsqueda de la menor, que no había sido vista en más de diez horas. Según la policía, los padres de la niña la dejaron en el colegio por la mañana y no apareció en el punto de recogida habitual cuando el progenitor volvió para recogerla. Al parecer, había insinuado alguna vez su intención de escaparse, pero no se sabe si se lo dijo a algún amigo o compañero de clase.