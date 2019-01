La situación y las explicaciones que han emitido los portavoces no han bastado a los usuarios de las redes sociales y a los partidos políticos animalistas. Por su parte, PACMA ha expresado en sus perfiles sociales su máxima indignación: "Siguen las ejecuciones de animales por la falta de protocolos específicos éticos y no letales. Los cuerpos policiales no están formados ni existe voluntad política alguna para que que así sea".