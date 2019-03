Piden la exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt para comprobar si fue envenenada

Según explicó el letrado a un programa de televisión argentino, la respuesta a esta solicitud podría tardar entre cuatro o cinco días . Si es aprobada la exhumación "podría arrojar si en su cuerpo hubo algún tipo de veneno que no apareció en los resultados toxicológicos o en el pool de vísceras" dijo asesorado por un grupo de peritos, hay muchos tóxicos que se licuan en la sangre y no dejan rastro . "El envenenamiento es una de las hipótesis más fuertes que tenemos" afirmó su abogado y amigo.

En la autopsia que se le realizó a la ex concursante de 'Gran Hermano 6' no utilizaron el protocolo de Nación, un mecanismo que según la familia de Natacha "es más completo y eficaz". Sin embargo, los encargados de dicha autopsia dijeron que "no era necesario" y que iban a hacer "un estudio minucioso".