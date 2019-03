Un audio de Natacha Jaitt podría dar un giro a la investigación de su muerte

Los mensajes se mostraron en un programa de televisión argentino donde estaba el abogado de Guillermo Rigoni, dueño de Xanadú, quien dijo que "no sabía que había hablado y no creo que haya hablado" "no se conocían, se conocieron por primera vez cuando ella llegó al local" insinúa que todo se trata de una mentira y que su cliente solo había tenido contacto previo con Velaztiqui.