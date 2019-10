Las 100 monedas que que señalan a Pilatos como el gran urbanizador de Jerusalén

En un nuevo estudio publicado en 'Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology', de la Universidad de Tel Aviv, los investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel detallan haber encontrado más de 100 monedas debajo de los adoquines que datan de una calle de aproximadamente el año 31 después de Cristo. El hallazgo proporciona una fuerte evidencia de que la calle fue encargada por Poncio Pilato.