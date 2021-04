Se enamora a distancia de un asesino y planean casarse en la cárcel pese a no conocerse en persona

Naomi Wise , una británica de 26 años, planea casarse con un convicto condenado a prisión por doble asesinato en una cárcel de Estados Unidos a finales de este año pese a no no conocerse en persona . La mujer se enamoró de Victor Oquendo, de 30 años y apodado 'Animal', tras iniciar una relación de amistad por correspondencia. Espera poder cruzar el Atlántico este verano, con la boda prevista para septiembre.

“Víctor es el hombre más amable que he conocido . La gente puede juzgar antes de conocer la historia completa, pero no puedo imaginar mi vida sin él ", aseguró al 'Mirror'. El mes pasado, Naomi se hizo un tatuaje de las iniciales de Oquendo en su muñeca.

" Víctor es el hombre con el que quiero estar. Desde el principio, supe que era diferente", reafirma Naomi pese a que nunca han tenido ningún contacto físico. No les hace falta, según ella, porque están "muy conectados emocionalmente".

"El sexo no es un factor decisivo"

Las visitas conyugales no están permitidas en Michigan, donde Oquendo cumple condena. Pero "el sexo no es un factor decisivo para mí" , asegura Noemi: "Estoy feliz de serle fiel. Tratamos de tener intimidad por teléfono cuando podemos . Encontramos momentos para tener intimidad juntos. También estamos en contacto durante todo el día y Víctor es un buen oyente".

Aunque Naomi dice que están locamente enamorados, no todo fue sencillo. Su novio decidió contarle su pasado ya en las dos primeras semanas de su relación. “Me sorprendió. Era mucho para asimilar. Quería saber cómo se sentía por lo que había hecho. Si no le importara eso habría sido una bandera roja, pero está extremadamente arrepentido. Lucha por vivir consigo mismo y tiene terrores nocturnos. Eso me dijo mucho sobre la persona que realmente es", concluye la enamorada mujer.