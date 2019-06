Platini detenido: Las polémicas rodean al Mundial de Qatar desde el minuto uno

Blatter anuncia en 2010 se anuncia que Qatar celebrará el Mundial. La sorpresa es mayúscula. Y las sospechas se suceden. La batalla por la guerra por el liderazgo de la FIFA se vuelve insoportable desde entonces, pero en el momento clave, en mayo de 2011, Mohammed bin Hammam no opta acusado de sobornos. Él lo justifica señalando que no quiere ver a la FIFA arrastrada por el fango.

Las investigaciones de la Comisión Ética de la FIFA se suceden hasta que en 2013 decide que no hay nada imputable en las adjudicaciones de los Mundiales de 2018 y 2022. Este último, el de Qatar, en el centro de la diana. Parece que todo se ha calmado, pero no. En 2015, catorce funcionarios de la FIFA son arrestados por acusaciones de corrupción sistemática .

A Blatter se le insta a renunciar, a pesar de no estar implicado, pero es nuevamente reelegido como presidente de la FIFA en mayo de 2015. Pero un mes después renuncia incapaz de soportar la presión. Las investigaciones suizas no paran y señalan a Blatter y Platini. La unidad de investigaciones del comité de ética de la FIFA presenta el informe final del caso y solicita que el presidente de la UEFA, Michel Platini, esté vetado de por vida. Gianni Infantino se convirtió en el noveno presidente de la FIFA después de ser elegido en Zúrich y promete "restaurar una nueva era".

No ha habido en la historia un Mundial tan polémico como el de Qatar y a tenor de las operaciones a su alrededor motivos había para ello. “Si usted ve mi cara cuando abrí el sobre (por el que el país qatarí fue nombrado organizador del campeonato), reflejaba que yo no era el hombre más feliz al decir que era Qatar. Definitivamente no", llegó a declarar Blatter en una entrevista con el FT. En ella apuntaba a EEUU como la sombra tras las investigaciones en su contra.