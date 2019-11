Declaran los policías que investigaron a El Chicle y participaron en el levantamiento del cadáver de Diana

Hoy en la séptima sesión del juicio por el crimen de Diana Quer en Santiago de Compostela declaran una veintena de agentes de policía . Esta jornada es clave para la acusación. Ayer se pudo escuchar la valoración de psicólogos forenses sobre el acusado que aseguraron que El Chicle es un depredador sexual que no muestra arrepentimiento. Una entomóloga dijo ayer que el cadáver de Diana estuvo en la superficie al menos 20 días , dando credibilidad a la versión de la Fiscalía que asegura que el acusado fue varias veces a la nave de Asados.

Ayer pasaron por la sala de la Audiencia de Santiago de Compostela, los psicólogos forenses que definieron a El Chicle como una persona que no se arrepiente y muy compulsivo. Un grafólogo, testigo de la acusación particular, lo describió como un depredador sexual que volverá a reincidir. Sin embargo, su análisis fue muy cuestionado porque su disciplina no se considera una ciencia.