Un político de Ciudadanos pillado en una fiesta ilegal: "Vuestro jefe soy yo y me da igual estas sanciones"

Fue localizado escondido tras la barra

Todos sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad

A pesar de las afirmaciones del dueño de la discoteca, quien afirmaba que allí estaban ellos dos solos, y después de registrar las dos plantas, localizaron detrás de una barra y escondidas a otras cinco personas, entre ellas el secretario de comunicación de Ciudadanos, Carlos Mateos, y el ex directivo de Unionistas que dimitió después de participar en la fiesta ilegal de Castellanos de Moriscos, todos sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad.



Al ser localizados, el dueño de la conocida discoteca reconoció que no estaban cumpliendo las medidas sanitarias obligatorias. Por su parte, Carlos Mateos, se dirigió en actitud desafiante y chulesca a los agentes de la Policía Local con frases como "a vosotros os pago yo", "hay cosas más importantes para usar el dinero público" o "vuestro jefe soy yo y me da igual estas sanciones".



Mateos, una vez fuera del local, se negó a seguir las recomendaciones de los agentes que le pedían que se marchara a casa, puesto que estaba incumpliendo el toque de queda: "hago lo que me da la gana", aseguró. No obstante, uno de los presentes en la fiesta ilegal lo terminó convenciendo para que se marchara a casa.



Así, según el diario digital, las siete personas fueron propuestas para sanción, tanto el responsable del local como el resto de los asistentes por no usar mascarilla, no respetar el límite de reunión de seis personas e incumplir el toque de queda.